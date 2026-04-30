Motorola Introduceert Drie Nieuwe Razr-smartphones

Motorola heeft zojuist drie nieuwe vouwbare smartphones voor in de Razr-serie aangekondigd. We maken kennis met de Motorola Razr 70, de Razr 70 Plus en de Razr 70 Ultra. Drie klaptelefoons met een behuizing van opvallende materialen.

Motorola Razr 70 Ultra

De Motorola Razr 70 Ultra is de duurste en meest uitgebreide smartphone in de Razr 70-serie. De smartphone beschikt over een 6,96-inch hoofdscherm met een 165Hz verversingssnelheid, een resolutie van 1224×2992 pixels en een piekhelderheid van 5000 nits. Het cover-scherm aan de buitenkant is 4-inch groot en heeft ook een 165Hz verversingssnelheid.

Intern vinden we een krachtige Snapdragon 8 Elite-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen en 30W draadloos laden, een 50MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP ultragroothoeklens. De smartphone heeft niet alleen betere camera’s gekregen, maar is ook voorzien van AI voor het verbeteren van de camera-kwaliteit.

De Motorola Razr 70 Ultra is verkrijgbaar in de kleuren ‘Orient Blue’ met een reliëf in Alcantara (synthetische stof) en ‘Pantone Cacao’ met houtfineer. De smartphone is vanaf halverwege mei verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1.399,99 euro.

Motorola Razr 70 Plus

Motorola heeft ook de Razr 70 Plus aangekondigd. Dit model heeft een 6,90-inch AMOLED-scherm en opnieuw een 4-inch cover-scherm. Het hoofdscherm heeft een piekhelderheid van 3000 nits en een iets lagere resolutie van 1080×2620 pixels. De Razr 70 Plus heeft een 32MP selfie-camera en dezelfde rear-camera als die van de Razr 70 Ultra.

Intern vinden we verder een Snapdragon 8s Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 45W bekabeld laden en 15W draadloos laden. De Razr 70 Plus krijgt een adviesprijs mee van 1.149,99 euro.

Motorola Razr 70

Als laatste heeft Motorola de reguliere Razr 70 aangekondigd. De Motorola Razr 70 lijkt veel op de Razr 70 Plus, maar beschikt over een minder krachtige Dimensity 7400X-processor, 8GB werkgeheugen en een kleiner 3,63-inch cover-scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Ook heeft het hoofdscherm een maximale verversingssnelheid van 120Hz. De accu heeft een capaciteit van 4800mAh en kan met 30W bekabeld laden en 15W draadloos laden.

De reguliere Motorola Razr 70 is vanaf halverwege mei verkrijgbaar in de kleuren Pantone Hematite, Pantone Violet Ice, Pantone Bright White en Pantone Sporting Green. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 869,99 euro.