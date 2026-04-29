“Samsung Overweegt Nieuw Ontwerp Voor Galaxy S-serie”

De afgelopen jaren zien we weinig veranderingen als het gaat om het ontwerp van de Samsung Galaxy S-serie. De Zuid-Koreaanse fabrikant zou nu echter plannen hebben om het design drastisch te veranderen. Het gaat hierbij voornamelijk om de cameramodule aan de achterzijde.

Het is nog niet duidelijk of we het nieuwe ontwerp al gaan zien bij de Samsung Galaxy S27 of dat we misschien nog een generatie langer moeten wachten. Daarnaast hangt het volgens een Koreaanse bron ook nog af wat voor extra kosten een herontwerp met zich meebrengt. Als dit te veel is kan het best zijn dat Samsung langer vasthoudt aan het standaard ontwerp met een pilvormige camera-module.

De voornaamste reden dat Samsung een nieuw ontwerp overweegt is de opkomst van Qi2. De nieuwe standaard voor draadloos opladen met magnetische accessoires neemt veel ruimte in beslag, waardoor een andere interne indeling van componenten nodig is. Mogelijk is het nodig om de camera-module verder naar boven te plaatsen zodat er genoeg ruimte is voor accessoires die magnetisch aan je telefoon klikken.

Hoe het nieuwe ontwerp er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Ook gaat het slechts om een gerucht, dus neem dit bericht met een korrel zout.

