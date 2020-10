Sony Ziet Smartphone-verkoop Voor Het Eerst In Drie Jaar Niet Dalen

Uit de kwartaalcijfers van Sony blijkt dat de Japanse fabrikant net zoveel smartphones heeft verkocht als in dezelfde periode vorig jaar. Het is voor het eerst in drie jaar dat Sony geen daling noteert.

Sony verkocht het afgelopen jaar 600.000 smartphones. Dat is precies net zoveel als in dezelfde periode in 2019. Sinds het tweede kwartaal van 2017 zag Sony de verkoop nog elk kwartaal dalen. Zo daalde het aantal verkochte toestellen in het tweede kwartaal van 2020 nog met 100.000 toestellen, van 900.000 in Q2 2019 naar 800.000 in Q2 2020.

De stabiliserende verkoop is onder andere te danken aan de introductie van de mid-range Xperia 10 II, de high-end Xperia 1 II en de wat kleinere Xperia 5 II. We zijn benieuwd of Sony de draad kan oppakken en weer langzaam kan groeien op de smartphonemarkt.

via [AW]