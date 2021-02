Tijdelijk Gratis Draadloze Oordopjes En Smart Tag Bij Aanschaf Samsung Galaxy S21

De pre-order periode van de Samsung Galaxy S21 is kort geleden afgelopen, maar Samsung heeft nu alweer een nieuwe aanbieding gestart. Mensen die de smartphone voor 17 februari kopen krijgen gratis draadloze oordopjes en de Galaxy Smart Tag cadeau.

De nieuwe actie loopt tussen 8 februari en 17 februari 2021. Mensen die in deze periode een een Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra kopen ontvangen gratis twee cadeaus. Bestel je de S21 of S21 Plus dan krijg je de Galaxy Buds Live en de slimme Smart Tag-tracker. Bestel je de Galaxy S21 Ultra dan krijg je de Galaxy Buds Pro en de Smart Tag.

Wanneer je de smartphone direct bij Samsung koopt dan worden de oordopjes en tracker direct meegeleverd. Als je bij een andere partner een bestelling plaatst dan wordt het later geleverd. Nadat je de smartphone hebt ontvangen heb je tot uiterlijk 3 maart 2021 de tijd om je toestel te registreren en de cadeautjes in ontvangst te nemen. Op de speciale actiepagina van Samsung kun je alle details van de aanbieding terugvinden.

De voordeligste uitvoering van de Samsung Galaxy S21 kost 849 euro, de S21 Plus kost 1049 euro en de S21 Ultra is bij Coolblue verkrijgbaar vor 1219 euro.

via [androidplanet]