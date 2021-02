“Samsung Galaxy M31s Ontvangt Android 11-update”

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Galaxy M31s. De nieuwste versie van het besturingssysteem rolt als eerste uit in Rusland. Als er geen problemen opduiken zal de update snel in de rest van de wereld worden uitgerold.

De high-end smartphones en meest populaire smartphones van Samsung hebben inmiddels een Android 11-update ontvangen en daarom is het nu tijd voor de rest van Samsung’s toestellen. Deze week is Samsung begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Galaxy M31s. De website Sammobile schrijft dat de update nu uitrolt in Rusland en Oekraïne. De update met versienummer M317FXXU2CUB1 brengt naast een aantal nieuwe functies ook de beveiligingspatch van februari met zich mee.

Eenmalige machtigingen, chat-bubbels, een nieuw gespreksgedeelte en een media-afspeelwidget in het notificatiecentrum zijn een aantal nieuwe features die in Android 11 te vinden zijn. Ook zorgt de One UI 3.0-schil voor een aangepaste interface die eenvoudiger te bedienen is.

via [AW]