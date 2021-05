“Samsung Werkt Aan Oprolbare Smartphone Galaxy Z Roll”

Nadat Samsung inmiddels verschillende opvouwbare smartphones op de markt heeft gebracht is de Zuid-Koreaanse fabrikant nu klaar voor de volgende stap. Samsung heeft namelijk de naam Samsung Galaxy Z Roll ingediend, wat doet vermoeden dat de fabrikant werkt aan een oprolbare smartphone.

Tijdens de Display Week-expo heeft Samsung een aantal nieuwe OLED-schermen gepresenteerd, waaronder een S Foldable, een Slidable en een Rollable. De website LetsGoDigital heeft nu ontdekt dat Samsung op 18 mei een trademark heeft aangevraagd bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO), waarin de naam ‘Z Roll’ samen met de termen smartphone en S Pen vermeld staan.

De Galaxy Z Roll is hoogstwaarschijnlijk een oprolbare smartphone, die te vergelijken is met de oprolbaar apparaten LG Rollable, OPPO X 2021 en TCL Fold ’n Roll. De eerste oprolbare smartphone van Samsung zal in de Galaxy Z-serie worden uitgebracht. Deze serie bestaat momenteel alleen uit opvouwbare smartphones.

We weten nog niet wanneer Samsung de oprolbare smartphone zal introduceren, maar waarschijnlijk moeten we nog wachten tot 2022. Op 19 augustus 2021, tijdens een Galaxy Unpacked-event, zal de fabrikant waarschijnlijk de vouwbare Samsung Galaxy Z Fold 3, de Z Flip 3 en de Samsung Galaxy S21 FE introduceren.

via [AW]