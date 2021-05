Xiaomi Introduceert Verbeterde Versie Van Redmi Note 8

Xiaomi heeft deze week een nieuwe versie van de Redmi Note 8 aangekondigd. Xiaomi heeft de Redmi Note 8 2021 geïntroduceerd om te vieren dat de Redmi Note 8 uit 2019 inmiddels meer dan 25 miljoen keer is verkocht.

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de Redmi Note 8 een verbeterde versie krijgt, maar details over de specificaties heeft Xiaomi nog niet gegeven. Met de lancering van de Redmi Note 8 2021 viert Xiaomi dat de eerste Redmi Note 8 maar liefst 25 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Het is onduidelijk of Xiaomi ook de Pro-uitvoering van de Redmi Note 8 heeft meegeteld of dat alleen de reguliere Redmi Note 8 al zo vaak is verkocht.

Xiaomi heeft zelf nog geen specificaties gedeeld, maar de website Android Authority schrijft dat de Redmi Note 8 2021 beschikt over een ips-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G85-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 4000 mAh accu. Achterop vinden we volgens de geruchten een vierdubbele camera met een hoofdlens, een ultragroothoeklens, een telemacrolens en een dieptelens. In de doos zit volgens de bron een 22,5W-snellader.

Zodra Xiaomi de specificaties van de Redmi Note 8 2021 heeft bekendgemaakt zullen wij alle details met jullie delen.

via [tweakers]