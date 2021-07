“Introductie Samsung Galaxy S21 FE Niet Op 11 Augustus”

Samsung heeft op 11 augustus een Unpacked evenement ingepland waar het bedrijf meerdere nieuwe smartphones zal introduceren. Volgens de laatste berichten krijgen we op die dag nog niet de Galaxy S21 FE te zien. Deze goedkopere uitvoering van de Galaxy S21 komt later dit jaar.

Op 11 augustus hoeven we geen Samsung Galaxy S21 FE te verwachten. LetsGoDigital heeft namelijk informatie van een Non Disclosure Agreement (NDA) van Samsung gedeeld, waarin staat dat de smartphone niet op het Unpacked-evenement gepresenteerd zal worden. Het evenement zal volledig draaien om de vouwbare smartphones Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. De introductie van de Galaxy S21 FE zal in het najaar plaatsvinden.

De Galaxy S21 Fan Edition is de opvolger van de Galaxy S20 FE die in 2020 op de markt verscheen. De smartphone is vanwege de krachtige specificaties en het iets lager prijskaartje erg populair. Afbeeldingen van de S21 FE doken eerder al op en geruchten spreken over een lagere adviesprijs dan zijn voorganger. De latere lancering van de Galaxy S21 FE zou voornamelijk te maken hebben met de wereldwijde chiptekorten die zijn ontstaan door de coronacrisis.

We weten nog niet of de Samsung Galaxy S21 FE wereldwijd of slechts in een beperkt aantal landen zal worden uitgebracht.

