Beelden Tonen Samsung Galaxy Z Fold 3 Van Alle Kanten

Nu de introductie van Samsung’s aankomende opvouwbare smartphones nadert, duiken steeds meer geruchten op over deze toestellen. Dit keer zijn er beelden gedeeld waarop de Galaxy Z Fold 3 van alle kanten te zien is. De beelden tonen een aantal belangrijke details.

Nadat eerder deze week al foto’s van de Galaxy Z Flip 3 opdoken, krijgen we nu ook de Galaxy Z Fold 3 te zien. Op de beelden, afkomstig van 91Mobiles, zien we de opvouwbare smartphone in de kleuren lichtgrijs, zwart en donkergroen. De behuizing lijkt een matte afwerking te hebben. Achterop is de smartphone uitgerust met een driedubbele camera.







Volgens de geruchten is het opvouwbare scherm 7,55-inch groot. Het tweede scherm aan de buitenkant is 6,23-inch groot. De smartphone heeft onder andere ondersteuning voor 5G en de S Pen. De selfie-camera zou onder het scherm geplaatst worden. Intern vinden we een Exynos 2100-processor, maar in sommige landen zou de Galaxy Z Fold 3 uitgerust zijn met een Snapdragon 888-processor.

De officiële introductie zal volgens de geruchten in augustus plaatsvinden, maar Samsung heeft zelf nog niks bekendgemaakt.

via [droidapp]