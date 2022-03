Trilproblemen Na Maart-update Google Pixel 6

Gebruikers van de Google Pixels 6 klagen over problemen met de vibraties van de smartphone sinds de update van maart. De vibraties zijn namelijk aanzienlijk afgenomen. Het is niet voor het eerst dat de Pixel 6 last heeft van software-problemen. Eerdere bugs veroorzaakten onder andere schermproblemen, signaalproblemen en een Google Assistent die op willekeurige momenten opstart.

Er komen meldingen binnen van mensen met een Google Pixel 6 die zeggen dat de trillingen van de smartphone na de laatste update zo zwak zijn dat ze vrijwel niet te voelen zijn. Hierdoor worden inkomende berichten en oproepen vaak gemist. Het gekke is dat trillingen die niks met inkomende berichtjes of oproepen te maken hebben wel goed voelbaar zijn.

Niet iedereen lijkt evenveel last te hebben van het trilprobleem, maar het komt wel veel voor, zo blijkt uit berichten op Reddit. Opmerkelijk, want tijdens de bèta-test hebben testers dit probleem al opgemerkt en doorgegeven aan Google. Blijkbaar heeft Google het probleem dus niet opgelost voordat het bedrijf de publieke update uitrolde.

via [AW]