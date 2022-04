Chronologische Tijdlijn Nu Beschikbaar In Instagram

Veel mensen hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf nu is eindelijk de chronologische tijdlijn beschikbaar. Instagram-gebruikers kunnen zelf kiezen of ze hun tijdlijn willen sorteren op “favorieten” of op “volgend” waarbij alle berichten van mensen die je volgt op chronologische volgorde worden weergegeven.

De nieuwe functie zal door Instagram zelf worden toegevoegd via een server-side update. Het is dus niet nodig om een update te downloaden uit de Google Play Store. Nadat de nieuwe tijdlijn-functie is toegevoegd kun je in de linkerbovenhoek zelf kiezen hoe je de tijdlijn wilt weergeven. Via de favorieten-tijdlijn kun je zelf aangeven welke mensen je wilt volgen. Met de optie ‘volgend’ krijg je alle berichten te zien van de mensen die je volgt. Deze berichten worden op chronologische volgorde gevolgd. De nieuwste berichten staan dus bovenaan en de oudere berichten onderaan.

Als je geen van de bovengenoemde opties kiest krijg je gewoon het standaard overzicht te zien waarbij het algoritme van Instagram bepaald welke berichten je te zien krijgt. Het kan even duren voordat iedereen de nieuwe tijdlijn-functie tot zijn beschikking heeft.

via [droidapp]