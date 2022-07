Verkoopverbod Oppo en OnePlus In Duitsland Na Verliezen Rechtszaak Met Nokia

Nokia heeft in Duitsland een rechtszaak aangespannen tegen smartphonefabrikant Oppo, omdat Oppo zonder toestemming door Nokia gepatenteerde technologieën heeft gebruikt. Nokia heeft de rechtszaak gewonnen, waardoor de rechtbank een verkoopverbod heeft uitgevaardigd voor Oppo en OnePlus-toestellen.

Oppo zou zonder toestemming patenten hebben gebruik die in handen zijn van Nokia. Het gaat om patenten op technologieën voor connectiviteit, gebruikersinterfaces en beveiliging. Nokia heeft Oppo in Duitsland aangeklaagd voor dertig inbreuken. Oppo heeft daarintegen Nokia weer aangeklaagd voor inbreuk op veertien 5G-patenten in Duitsland en China. Oppo heeft de rechtbank in Nederland gevraagd een nietigheidsprocedure te starten.

Nokia won de rechtszaak al in juni, maar Oppo ging in hoger beroep. De rechtbank heeft echter ook in hoger beroep in het voordeel van Nokia uitspraak gedaan, omdat Nokia volgens de rechtbank eerlijk heeft gehandeld en Oppo meerdere voorstellen van Nokia heeft geweigerd. Doordat Oppo zonder licentie technologieën van Nokia heeft gebruikt, heeft de rechtbank een verkoopverbod gegeven aan de Chinese fabrikant.

via [hardware.info]