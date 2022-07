“Samsung Brengt Paarse Samsung Galaxy S22 Uit”

Volgens gelekte beelden zal Samsung binnenkort de Galaxy S22 in een nieuwe kleur uitbrengen. We zien de vlaggenschip-smartphone op de onderstaande beelden namelijk in de kleur paars. Samsung noemt deze kleur “Bora Purple”.

De beelden zijn gedeeld door de betrouwbare website WinFuture. De volledige achterkant van de Samsung Galaxy S22 heeft een lichtpaarse kleur, inclusief de camera-module. Bij sommige uitvoeringen van de Galaxy S22 heeft Samsung de camera-module een andere kleur gegeven dan de rest van de behuizing, maar bij de “Bora Purple”-uitvoering is dat dus niet het geval.

Naast de reguliere Galaxy S22 zullen de grotere S22 Plus en S22 Ultra ook in het paars worden uitgebracht. De officiële lancering zal volgens de bron over een paar weken plaatsvinden. Samsung zou de kleur Bora Purple ook voor aankomende producten willen gebruiken, zoals bijvoorbeeld de Galaxy Z Flip 4, de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Buds 2 Pro-oordopjes.

Momenteel is de Galaxy S22 al in verschillende kleuren verkrijgbaar, zoals zwart, wit, groen en roségoud. Via de website van Samsung worden ook nog een aantal exclusieve kleuren aangeboden, zoals grijs, geel en lichtblauw.

via [androidplanet]