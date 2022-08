Samsung Galaxy A23 5G Komt Naar Nederland

Samsung heeft begin dit jaar de Galaxy A23 aangekondigd voor de Aziatische markt. De 5G-uitvoering van de Samsung Galaxy A23 komt nu ook naar Nederland. Een adviesprijs en een exacte releasedatum hebben we nog niet.

Samsung heeft zonder aankondiging de Galaxy A23 5G op zijn website gezet, waardoor we weten dat de smartphone ook in ons land verkrijgbaar zal zijn. Wanneer precies is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk zal de release snel volgen. Ook hebben we nog geen adviesprijs, maar de voorganger van de Galaxy A23 kreeg in Europa een adviesprijs mee van 229 euro. We verwachten dat de Galaxy A23 een vergelijkbare adviesprijs meekrijgt.

Samsung Galaxy A23 5G Specificaties

De Samsung Galaxy A23 5G beschikt over een 6,6-inch FHD+ LCD-scherm met een 60Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 700-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

De vierdubbele camera aan de achterkant bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 5MP ultragroothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. In de druppelnotch in het scherm vinden we een 8MP selfie-camera. De Galaxy A23 5G draait op Android 12 met de One UI 4.1-schil en gebruikers ontvangen waarschijnlijk vier tot vijf jaar lang updates.

via [AW]