Wil je genieten van de optimale mobiele print ervaring? Kies dan voor printen met je smartphone. Maar lees verder, want het printen werkt niet altijd zo eenvoudig als je denkt!

Wanneer je een nieuwe printer koopt, dan is de mogelijkheid om te printen met je smartphone zeker een vereiste. Lang niet alle tablets en veel nieuwe laptops beschikken niet over een USB-ingang om makkelijk met de printer te verbinden. Een feature om draadloos te kunnen printen is daardoor een must. In dit artikel lees je een aantal tips voor zowel het printen van documenten als foto’s.

Apps en integratie Google Cloudprint

Wanneer je een nieuwe printer koopt, kijk dan of de printer via wifi en bluetooth kan printen. Een eigen app is zeker ook aan te raden om de printer op je telefoon te kunnen bedienen. Op de website van printerfabrikanten kun je zien welke printermodellen Google Cloud print ondersteunen. Controleer bij de aanschaf van een printer ook of de printer ondersteuning heeft voor Android smartphones. Op deze manier kun je veel meer uit je printer halen, doordat je vanaf de bank snel even wat foto’s of emails via je mobiel kunt printern. Let op: naast een goede printer, heb je ook inktcartridges nodig om te printen.

Printerinkt kopen

Een goede printer hebben is leuk, maar als deze alleen dure inkt van het eigen merk ondersteunt, dan zul je er in praktijk minder gebruik van maken. Een goede printer waarvoor je huismerk printerinkt tegen veel lagere prijzen kunt kopen is dus veel aantrekkelijker. Neem als voorbeeld de Canon photo printer Selphy; een hele leuke printer voor foto’s printen vanaf je mobiel. Maar door het speciale inktpatroon kun je deze alleen van Canon kopen. Hetzelfde geldt voor sommige andere fotoprinters. Had je de Canon Pixma gekozen, dan had je wel huismerk inkt kunnen kopen.

Scannen via printer naar telefoon

Stel dat je voor de Canon Pixma kiest, dan kun je ook direct naar je telefoon of tablet scannen. Houd er wel rekening mee dat dit alleen kan als je de originele inkt koopt! Kun je nagaan hoe graag fabrikanten jou printerinkt verkopen! Het kiezen van de juiste printer, betaalbare inkt en een goede connectiviteit, is meer met elkaar verbonden dan veel mensen denken. Des te belangrijker is het geworden om bij de aanschaf van je printer goed na te denken: welke functies vind je belangrijk en wat kost de printer in gebruik? Uiteindelijk kan het kopen van bijvoorbeeld twee printers een keuze zijn. Eén voor het printen vanaf mobiel en één waarop je met goedkope huismerk inkt veel prints maakt.