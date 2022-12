Ga je met een drone vliegen? Dit moet je weten!

Dankzij merken als DJI zijn drones de afgelopen jaren steeds toegankelijker geworden voor de gemiddelde consument. Drones zijn prachtige gadgets voor het maken van unieke foto’s en video’s, maar dit is niet geheel zonder risico. In dit artikel bespreken wij waar je rekening mee moet houden als je van plan bent om een drone te kopen.

Vergunning

De overheid heeft 31 december 2020 een aantal regels ingevoerd die je moet volgen als je met een drone wilt vliegen. Welke regels je moet volgen hangt af van de soort drone die je in jouw bezit hebt. Voor grote drones moet je een vergunning aanvragen en een online examen afronden. Heb je een drone die minder dan 250 gram weegt dan is dit niet nodig. Wel moet je regels volgen om de risico’s op incidenten zo klein mogelijk te houden. Zo mag je bijvoorbeeld niet over grote groepen mensen vliegen.

Het merk DJI heeft verschillende drones op de markt gebracht die net iets minder dan 250 gram wegen en toch nog prachtige 4K video’s kunnen maken. Dit zijn dan ook de meest populaire drones voor consumenten die gewoon wat leuke vakantievideo’s willen maken. Wil je met een professionelere drone vliegen, omdat je bijvoorbeeld een mediabedrijf hebt, dan raden we je aan om de regels van de rijksoverheid eens goed door te lezen.

Schade en ongelukken

Of je nou met een kleine of een grote drone vliegt, je bent verantwoordelijk voor de gevolgen als jouw drone bijvoorbeeld op een auto of persoon valt. Vlieg dus voornamelijk over lege landschappen, zoals een mooi weiland of strand, en probeer steden en menigten zoveel mogelijk te vermijden. Uiteraard zijn ongelukken nooit voor 100 procent te vermijden, zo bestaat de kans op een technische storing, een persoonlijke fout of zelfs een vogel die jouw drone uit de lucht haalt. Daarom is het belangrijk om je te dekken tegen wettelijke aansprakelijkheid. Op WA.nl kun je meer leren over wettelijk aansprakelijk en de verzekeringen die je kunt afsluiten om je in dergelijke situaties te dekken.

Kosten van een drone

Drones zijn in alle prijscategorieën verkrijgbaar. Zo kun je voor een paar tientjes al een speelgoed drone in huis halen waarmee je voor je plezier door de tuin kunt vliegen. Ben je echter op zoek naar een drone met een goede camera, dan lopen de prijzen snel op. Zo kost een DJI Mavic Air minimaal 500 euro. De DJI Mavic Air is een prima instapmodel voor veel mensen die leuke vakantievideo’s willen maken.

Ben je echter opzoek naar meer functies en nog betere videokwaliteit, dan kom je terecht bij drones zoals de DJI Mini 3 Pro, waarvoor je al snel 1000 euro op tafel moet leggen. Echte professionele drones lopen op tot in de duizenden euro’s. Met deze prijzen is het wel duidelijk dat het verantwoord vliegen en het verzekeren van je drone erg belangrijk is.