“Dit Zijn De Prijzen Van De Moto G13, Moto G23 en Moto G53”

Motorola werkt aan verschillende nieuwe budget-smartphones met de namen Moto G13, Moto G23 en Moto G53. De vermoedelijke adviesprijzen van deze smartphones zijn nu uitgelekt via de websites Appuals en PriceBaba.

Volgens Appuals beschikt de Moto G13 over 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte en krijgt de smartphone een adviesprijs mee van 159 euro. De Moto G23 heeft net zoveel RAM en ROM en zou een adviesprijs meekrijgen van 199 euro. De bron PriceBaba weet te melden dat de Moto G53, de krachtigste van de drie modellen, een adviesprijs meekrijgt van 209 euro. Ook dit model zou beschikken over 4GB werkgeheugen. De adviesprijs van 209 is overigens wel opvallend, aangezien de voorganger van de Moto G53 een adviesprijs meekreeg van 249 euro. Om deze reden raden wij aan om de geruchten nog even met een korreltje zout te nemen.

Naar verwachting beschikt de Moto G53 onder andere over een 6,53-inch-scherm met een HD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 480 Plus-processor, een 5000 mAh accu, 128GB opslagruimte en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP macro- of dieptelens. Veel details over de Moto G13 en G23 hebben we nog niet.

via [androidplanet]