Alles wat je moet weten over simkaarten

Smartphones hebben over het algemeen een simkaart nodig zodat je bereikbaar bent en kunt bellen, sms’en en internetten. Er zijn echter verschillende soorten en het kan daardoor lastig zijn om de juiste kaart voor jouw toestel te vinden. Daarom geven we je in dit artikel alle informatie die je nodig hebt.

Welke simkaarten zijn er?

Er zijn drie verschillende soorten simkaarten: de mini, de micro en de nano. De mini is de oudste en grootste van de drie. Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar dit kaartje heeft een afmeting van 25 x 15 millimeter en is ongeveer twee keer zo groot als zijn opvolger.

Hij past in telefoons uit 1996 en komt daarom eigenlijk niet meer voor. De micro en de nano zijn met 15 x 12 millimeter en 12.3 x 8.8 millimeter een stuk kleiner en worden gebruikt voor nieuwe generatie smartphones vanaf 2003. De kaartjes zijn tegenwoordig een stuk kleiner, zodat er meer ruimte overblijft voor andere zaken zoals elektronica en opslagcapaciteit.

3-in-1 simkaart

Als je een tweedehands of refurbished telefoon koopt kan je huidige simkaart te groot of te klein zijn en daardoor niet passen. Je kunt hem dan zelf op maat knippen. Op internet vind je veel tutorials met uitleg over hoe je dit doet. Pas hier wel mee op, want het neemt wel de nodige risico’s met zich mee en kan ervoor zorgen dat de kaart onherstelbaar beschadigd raakt.

Het is daarom veiliger om het kaartje in een telefoonwinkel op maat te laten knippen als dat nodig is. Sommige providers bieden daarnaast ook de zogenoemde 3-in-1 simkaart aan. Dit is een mini simkaart waar je ook makkelijk een micro of nano-versie van kunt maken. Je kunt de micro en nano namelijk uit de mini simkaart drukken, waardoor je altijd het juiste formaat hebt. De 3-in-1 variant is heel handig als je een sim only abonnement hebt. Je kunt hem namelijk meenemen als je een ‘nieuwe’ telefoon koopt.

Prepaid simkaart

Je kunt ook kiezen voor een prepaid simkaart. Je koopt dan vooraf een tegoed met belminuten en data. Belminuten en data die je gebruikt gaan meteen van je tegoed af. Je krijgt dus achteraf geen rekening. Het tegoed kun je makkelijk weer opladen of kopen bij bijvoorbeeld tankstations en in de supermarkt. Deze variant is handig als je geen kosten wilt maken buiten je bundel en niet te veel wil betalen voor een abonnement.

E-sim

Er is inmiddels een nieuw soort simkaart bijgekomen, namelijk E-sim. E-sim staat voor embedded sim en is ingebouwd in je telefoon. De kaart wordt gekoppeld aan je mobiele abonnement. Doordat het geen fysiek kaartje is hoeft hij niet verwisseld te worden als je een andere telefoon koopt.

De meeste telefoons met een E-sim ondersteunen dual sim. Dit houdt in dat je twee telefoonnummers kunt gebruiken. Handig als je er een privé en een zakelijk wilt gebruiken.

Er zijn dus verschillende soorten simkaarten en mogelijkheden om ze te gebruiken. Het is daarom handig om voor jezelf na te gaan welke soort het beste bij je past.