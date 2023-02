Toekomstige Samsung-smartphones Kunnen Zonder Bereik Berichten Sturen Via Satelliet

Samsung heeft aangekondigd dat de fabrikant een modem heeft ontwikkeld die communicatie tussen smartphones en satellieten mogelijk maakt. Hierdoor kunnen smartphones zelfs wanneer er geen bereik is berichten sturen.

Samsung heeft de NTN-techniek verwerkt op zijn eigen Exynos 5300-modem. Hierdoor kunnen smartphones met deze modem berichten of media-bestanden versturen en ontvangen, zelfs wanneer ze buiten bereik zijn van een reguliere zendmast. In een land als Nederland heeft deze technologie niet veel meerwaarde, maar in een land met veel bergen, woestijn, bossen en andere grote natuurgebieden is de NTN-techniek wel erg interessant.

Apple en Qualcomm introduceerden eerder al technieken die communicatie via satelliet mogelijk maakte. Wanneer Samsung-smartphones via satelliet kunnen communiceren is echter nog onduidelijk. De huidige smartphones van de fabrikant kunnen dit nog niet. De kans is redelijk groot dat Samsung de nieuwe modem verwerkt in zijn volgende vlaggenschip-smartphone.

