Samsung Galaxy S20- en S21-serie Ontvangen April-update

Samsung heeft een nieuwe beveiligingspatch klaarstaan voor de toestellen in de Galaxy S20-serie en de Galaxy S21-serie. Naast de beveiligingspatch van april brengt de update ook nog een aantal andere verbeteringen met zich mee.

Alle zes de smartphones in de Samsung Galaxy S20-serie en de Galaxy S21-serie kunnen vanaf nu de beveiligingspatch van april 2023 downloaden. Deze update bestaat uit beveiligingspatches van Google en een aantal beveiligingspatches die Samsung zelf nog heeft toegevoegd. Dankzij deze update is de beveiliging van de smartphones weer helemaal up-to-date.

Naast een betere beveiliging brengt de update ook nog een aantal andere verbeteringen met zich mee. Zo installeert de update onder andere de Image Clipper-functie. De Image Clipper maakt het mogelijk om eenvoudig objecten uit een foto te knippen door in de galerij-app een onderwerp in een foto ingedrukt te houden. Vervolgens kun je het geselecteerde onderwerp uit de foto knippen en ergens andere gebruiken als afbeelding of sticker. Verder kan de update enkele stabiliteitsverbeteringen en bugfixes bevatten.

Samsung rolt de update van april in fasen uit naar de Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S21, S21+ en de S21 Ultra. De FE-modellen krijgen de update op een later tijdstip.

via [droidapp]