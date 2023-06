Veilig Online: 5 Tips voor Persoonlijke Bescherming tegen AI

Met kunstmatige intelligentie (AI) worden we steeds meer blootgesteld aan geautomatiseerde systemen die onze online ervaringen beïnvloeden. En hoewel AI veel voordelen biedt, brengt het tegelijkertijd ook verscheidene uitdagingen op het gebied van privacy en veiligheid met zich mee. Ook je persoonlijke veiligheid speelt een belangrijke rol. Daarom zijn hier 5 tips om jezelf te beschermen tegen de potentiële risico’s van AI.

1. Wees bewust van gegevensverzameling

AI-systemen verzamelen en analyseren tal van gegevens om gepersonaliseerde ervaringen te bieden. Wees bewust van welke van jouw gegevens er worden verzameld en deel alleen de informatie die echt nodig is. Een goede manier om je persoonlijke ICT security naar een hoger niveau te tillen? Controleer privacy-instellingen in apps en online platforms om te bepalen welke gegevens worden gedeeld en met wie!

2. Bescherm je online identiteit

AI-algoritmen zijn in staat om in een handomdraai persoonlijke informatie te identificeren en te gebruiken. Dit maakt het beschermen van jouw online identiteit dus essentieel. Door sterke en unieke wachtwoorden te gebruiken, tweestapsverificatie in te schakelen en regelmatig je wachtwoorden te wijzigen ben je een stapje dichterbij persoonlijke veiligheid op het internet. Vermijd daarnaast het delen van gevoelige informatie, zoals je volledige naam, adres of financiële gegevens, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.

3. Pas op voor phishing-aanvallen

AI maakt het gemakkelijker dan ooit om phishing-aanvallen te automatiseren en zo persoonlijke gegevens te stelen. Wees daarom zeer voorzichtig met verdachte e-mails, berichten en links die je verzonden krijgt. Hoe? Controleer altijd de afzender en wees terughoudend met het klikken op onbekende links. Zorg er ook voor dat je up-to-date antivirussoftware gebruikt om extra bescherming te bieden.

4. Beheer AI-aanbevelingen

De AI-algoritmen worden vaak ingezet om gepersonaliseerde aanbevelingen te doen op basis van je online gedrag. Het is aan jou om deze aanbevelingen goed te beheren door privacyinstellingen aan te passen en bewust keuzes te maken over welke informatie je wilt delen. Neem dus regelmatig de tijd om je voorkeuren te controleren en aan te passen.

5. Houd jezelf op de hoogte

Tenslotte wil je ervoor zorgen om zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en best practices op het gebied van AI en je online veiligheid. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee! Lees nieuwsartikelen, volg gerenommeerde bronnen en mocht je er ook echt geïnteresseerd in zijn, neem dan deel aan webinars of workshops over digitale veiligheid. Door jezelf goed te informeren, kun je je beter anticiperen op nieuwe bedreigingen en passende maatregelen nemen die jouw digitale leven in bescherming nemen.