“OnePlus 12 Krijgt Beter Scherm, Betere Camera en Meer”

Tech-lekker Yogesh Brar heeft via Twitter de eerste details van de OnePlus 12 gedeeld. Volgens de bron krijgen we de OnePlus 12 in december voor het eerst te zien en krijgt de smartphone onder andere een “een verbeterde next-gendisplay” en een vernieuwde camera.

Yogesh Brar is een tech-lekker die vaker juiste informatie deelt over nog onaangekondigde smartphones. Volgens hem zal OnePlus de OnePlus 12 in december van dit jaar introduceren in thuisland China. In het eerste kwartaal van 2024 zal de smartphone worden aangekondigd in de rest van de wereld.

De bron schrijft dat de OnePlus 12 “een verbeterde next-gendisplay” krijgt en dat de rear-camera beschikt over een nieuwe hoofdcamerasensor en een telefotolens. Daarnaast kan de OnePlus 12 nog sneller opladen dan zijn voorganger. De OnePlus 11 heeft ondersteuning voor 100W snelladen. Hoeveel sneller is niet duidelijk en ook exacte details over de camera ontbreken nog. Voor de behuizing zou OnePlus hebben gekozen voor een “symmetrisch ontwerp”.

