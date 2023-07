Netflix heeft onlangs besloten om harder op te treden tegen het delen van een Netflix-account met mensen in een ander huishouden. De aanpak om gebruikers te laten betalen voor het delen van een account lijkt op het eerste gezicht een positieve impact te hebben. Het aantal abonnementen is het afgelopen kwartaal namelijk met 5,9 miljoen toegenomen.

Het afgelopen kwartaal genereerde Netflix een omzet van 8,19 miljard dollar. Dit is een stijging van 2,7% procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022. Netflix noteerde een nettowinst van 1,5 miljard dollar. Dit is wel wat lager dan de 1,8 miljard die het bedrijf voorspelde.

Netflix heeft het delen van een Netflix-account in meer dan 100 landen geblokkeerd. Deze landen zijn goed voor 80% van de totale omzet. Mensen die Netflix willen kijken met een account van een ander moeten hiervoor voortaan betalen. Eerder besloot Netflix ook om het goedkope Basis-abonnement te schrappen in de VS, het VK en Canada. In de tussentijd rolt Netflix in steeds meer landen een voordeliger abonnement met reclame uit.

