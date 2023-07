“Sony’s Project Q-handheld Draait Op Android”

Sony werkt aan een nieuwe handheld waarmee je PlayStation 5-games kunt streamen. Volgens de laatste geruchten draait deze handheld, die intern de naam Project Q heeft gekregen, op een aangepaste versie van Android.

Twitter-gebruiker Zuby_Tech heeft verschillende beelden gedeeld waarop Sony’s Project Q-handheld te zien is. Deze beelden tonen onder andere een testmenu op basis van het Android-besturingssysteem. Hieruit kunnen we opmaken dat Sony geen custom besturingssysteem aan het ontwikkelen is.

Veel details over de Project Q-handheld hebben we nog niet. Wel is duidelijk dat het apparaat een 8-inch LCD-scherm heeft, met aan beide kanten handgrepen waarin sticks en triggers zitten verwerkt. Deze handgrepen hebben veel weg van de Dualsense-controller. De PlayStation 5 kan via een wifiverbinding games streamen naar de Project Q-handheld, maar informatie over andere functies hebben we niet.

Volgens Insider Gaming is Sony van plan om de handheld in november uit te brengen.

