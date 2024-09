“Uitrol Android 15 Op 15 Oktober”

Google is van plan om Android 15 over een aantal weken al uit te brengen, aldus een goed geïnformeerde bron. De nieuwste versie van het besturingssysteem rolt volgende maand uit naar vijftien verschillende Google Pixel-apparaten.

We wisten al dat de uitrol van Android 15 in oktober zal plaatsvinden, maar een exacte datum ontbrak nog. De website Android Headlines schrijft nu echter dat Google de nieuwste versie van Android op 15 oktober zal uitrollen naar de Pixel-smartphones. Normaal kiest Google ervoor om de nieuwste Android-versie op een maandag uit te rollen, maar vanwege een herdenkingsdag in de VS schuift Google de uitrol op naar een dinsdag. Ook is het volgens Android Headlines mogelijk dat Google de uitrol nog verder uitstelt als er nieuwe bugs opduiken, alhoewel wij de kans hierop niet hoog inschatten.

Google zal Android 15 uitrollen naar de Pixel 6 en nieuwer. Het gaat om de volgende vijftien apparaten:

– Google Pixel 9

– Google Pixel 9 Pro

– Google Pixel 9 Pro XL

– Google Pixel 9 Pro Fold

– Google Pixel 8

– Google Pixel 8 Pro

– Google Pixel 8a

– Google Pixel Fold

– Google Pixel Tablet

– Google Pixel 7 Pro

– Google Pixel 7

– Google Pixel 7a

– Google Pixel 6a

– Google Pixel 6

– Google Pixel 6 Pro

Mensen met een smartphone van een ander merk moeten nog wat langer geduld hebben. Sommige fabrikanten, zoals Samsung, zijn er doorgaans echter snel bij. We verwachten dan ook dat Android 15 over niet al te lange tijd ook uitrolt naar de vlaggenschip-smartphones van Samsung.

