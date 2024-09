“Nothing Komt 24 September Met Nieuw Audio-product”

Nothing heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 24 september een nieuw audio-product zal introduceren. Naar verwachting gaat het niet om reguliere in-ear oordopjes, maar om oordopjes met een ander design of een grote koptelefoon.

De oordopjes van Nothing zijn erg populair en daar speelt de fabrikant natuurlijk graag op in. Nothing heeft dit jaar al een nieuwe versie van de Nothing Ear en de Nothing Ear (a) uitgebracht, maar op 24 september maken we kennis met nog een derde audio-product. Details over dit derde product heeft Nothing nog niet gegeven, maar het bedrijf heeft wel de onderstaande teaser gedeeld.

Out in the open. A new arrival is landing on 24.09.2024 pic.twitter.com/6daPuiamXK — Nothing (@nothing) September 17, 2024

Op basis van de teaser en de gebruikte woorden van Nothing denken wij dat het mogelijk gaat om oordopjes met een “open-ear” design. Ook denken sommige bronnen dat het niet gaat om losse oordopjes, maar om de eerste Nothing koptelefoon. We hoeven echter niet lang meer te wachten voordat we met zekerheid kunnen zeggen om wat voor product het gaat. Na de introductie op 24 september zullen wij alle details met jullie delen.

via [AW]