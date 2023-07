Telegram Premium Ontvangt Stories-functie

Telegram heeft de Stories-functie uitgebracht. Deze nieuwe functie is eerst alleen beschikbaar voor mensen met een Telegram Premium-abonnement. Telegram zal de Stories-functie later voor alle gebruikers beschikbaar maken, maar wanneer precies is nog onduidelijk.

Stories zijn berichten die niet door slechts één contact te lezen zijn, maar door een grote groep contacten. Bij het maken van Stories kun je het bereik zelf beperken tot contactpersonen, specifieke contactpersonen of Close Friends. Stories verdwijnen automatisch na een x aantal uren. Je kunt zelf het aantal uren opgeven, met een minimale duur van 6 uur en een maximale duur van 48 uur. Na deze periode verdwijnen de Stories permanent.

Een Stories-functie is erg populair in social media apps. Zo is het al langer mogelijk om Stories aan te maken met Signal, Snapchat, Instagram, Facebook en Facebook Messenger. Momenteel kun je in Telegram alleen Stories aanmaken met een Premium-abonnement. Wel kan iedereen Stories bekijken. Een Premium-abonnement kost 5,49 euro per maand of 3,33 euro bij een jaarcontract.

via [tweakers]