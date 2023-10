WhatsApp Test Verdwijnende Spraakberichten

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie waarmee gebruikers spraakberichten kunnen sturen die uit zichzelf verdwijnen nadat de ontvanger het bericht heeft beluisterd. Momenteel is de functie alleen te vinden in de bèta-versie van WhatsApp.

Nadat WhatsApp eerder al een soortgelijke functie introduceerde voor teksten, foto’s en video’s, test WhatsApp nu een functie voor verdwijnende spraakberichten in de nieuwste WhatsApp-bètaversies voor Android en iOS. Op Android is de functie te vinden in bèta 2.23.22.4 en op iOS kun je de functie vinden in TestFlight-versie 23.21.1.73.

Bij het inspreken van een spraakbericht kunnen gebruikers aangeven dat een bericht slechts eenmaal beluisterd kan worden voordat het permanent wordt verwijderd. Het opslaan of doorsturen van dergelijke spraakberichten is ook niet mogelijk. Wanneer WhatsApp van plan is om de eenmalige spraakberichten uit te rollen naar de stabiele versie van WhatsApp is nog onduidelijk.

via [tweakers]