Deze 11 OnePlus-toestellen Ontvangen Android 14-update

Google heeft de stabiele versie van Android 14 nog niet officieel gelanceerd, maar OnePlus heeft alvast bekendgemaakt welke toestellen van het bedrijf deze versie van Android ontvangen. Het gaat om tien smartphones en één tablet.

OnePlus heeft de updateplannen voor de OxygenOS 14-bèta bekendgemaakt. OxygenOS 14 is gebaseerd op Android 14, die Google naar verwachting begin oktober uitrolt naar de Pixel-toestellen. Android 14 brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

Op de onderstaande afbeelding zien we dat OnePlus de OxygenOS 14-bèta uitrolt naar de onderstaande toestellen:

– OnePlus 11

– OnePlus 10 Pro

– OnePlus 10T

– OnePlus Pad

– OnePlus 9 Pro

– OnePlus 9

– OnePlus 8T

– OnePlus Nord 3

– OnePlus Nord 2T

– OnePlus Nord CE 3 Lite

– OnePlus Nord CE 2 Lite

Wanneer OnePlus begint met de uitrol van Android 14 en welke smartphones de update als eerste ontvangen weten we niet, maar we verwachten dat de OnePlus 11 als eerste aan de beurt is.

via [androidplanet]