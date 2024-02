Officieel: Lancering Nothing Phone (2a) Op 5 Maart

Nothing zal de Nothing Phone (2a) op 5 maart lanceren. Dit heeft de fabrikant officieel aangekondigd. We krijgen de nieuwe smartphone dus nog niet te zien tijdens de Mobile World Congress, dat eind deze maand plaatsvindt.

Eerder schreven wij dat Nothing in de laatste week van februari de Nothing Phone (2a) zal introduceren. Deze informatie blijkt nu echter niet juist. CEO Carl Pei heeft namelijk laten weten dat de lancering op 5 maart zal plaatsvinden. De voordeligere Nothing-smartphone verschijnt onder andere in Europa op de markt en krijgt volgens eerdere berichten een simpelere Glyph-interface.

In de onderstaande video heeft Carl Pei ook het een en ander te zeggen over de concurrentie. Zo zegt hij dat sommige fabrikanten weinig moeite doen om een smartphone te ontwerpen en dat ze dit aan anderen overlaten, waarna ze vervolgens hun eigen logo er op plaatsen. Ook zegt hij dat sommige fabrikanten onnodige specificaties toevoegen aan hun smartphones, zoals extra camera’s die weinig meerwaarde hebben. Volgens hem doen deze bedrijven dat omdat ze denken dat hun klanten een laag IQ hebben en makkelijk over te halen zijn met details die er op papier goed uitzien.

Ik denk dat veel mensen bij het maken van dit soort producten ervan uitgaan dat de gebruiker een laag IQ heeft, dus stoppen ze nutteloze dingen in het product waardoor het er op papier goed uitziet, maar eigenlijk niet bijdraagt aan de gebruikerservaring. Dus ja, dit lijkt een zeer concurrerende ruimte, er zijn veel producten, maar eigenlijk, als je er vanuit een ander perspectief over nadenkt, is er eigenlijk geen concurrentie omdat er niemand is die echt om deze producten geeft.

via [AW]