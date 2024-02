Nothing Phone (2a) Krijgt Toch Wel Glyph-interface

Een paar dagen geleden deelden wij een render van de Nothing Phone (2a) van een doorgaans goedgeïnformeerde bron, waarop geen lichtgevende achterkant te zien was. Wij gaven toen al aan dat het wel heel raar zou zijn als een Glyph-interface ontbreekt en nu laat ook de bron van de render weten dat de Nothing Phone (2a) wel degelijk een Glyph-interface krijgt.

Eind deze maand, tijdens de MWC in Barcelona, zal Nothing de Nothing Phone (2a) introduceren. Dit is een voordeligere en minder krachtige versie van de huidige Nothing Phone (2). De Nothing Phone (2a) is al verschillende keren opgedoken in het geruchtencircuit. Zo deelde de doorgaans goedgeïnformeerde bron Onleaks vorige week een render waarop de achterkant van de smartphone te zien was. Het viel daarbij op dat de Glyph-interface ontbrak.

De render blijkt nu echter incorrect te zijn. Smartpix en OnLeaks hebben het artikel over de render teruggetrokken en hun excuses aangeboden. De Nothing Phone (2a) krijgt net als de originele Phone (1) en de Phone (2) gewoon weer LED-lampjes aan de achterzijde.

Wel krijgt de Nothing Phone (2a) waarschijnlijk een simpelere Glyph-interface met minder LED-lampjes. Dit is natuurlijk ook niet zo gek, aangezien de Phone (2a) een voordeligere smartphone is die volgens de geruchten voor ongeveer 400 euro op de markt zal verschijnen. Na de introductie eind deze maand zetten wij alle details over de Nothing Phone (2a) voor jullie op een rijtje.

via [AW]