Eerste Specificaties Van OnePlus Nord 5 Gelekt

OnePlus heeft de OnePlus 12 en 12R nog maar net voor de Nederlandse markt aangekondigd, maar in het geruchtencircuit zijn nu alweer details opgedoken over een volgende smartphone van de fabrikant. Het gaat om de OnePlus Nord 5, de opvolger van de Nord 3.

De specificaties van de OnePlus Nord 5 zijn gedeeld door Twitter-gebruiker @saaaanjjjuuu. OnePlus slaat de Nord 4 over, omdat nummer 4 in China een ongeluksgetal is. Volgens de bron beschikt de OnePlus Nord 5 onder andere over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3-processor en een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie.

Dezelfde bron heeft ook specificaties gedeeld van de OnePlus Nord CE 5 en CE 5 Lite. De Nord CE 5 krijgt volgens de bron een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2-processor en de Nord CE 5 Lite een Snapdragon 6 Gen 1-processor. De kans is groot dat de smartphones net als de OnePlus Nord CE 3 Lite gebruikmaken van een 108MP hoofdlens en een 16MP selfie-camera.

Voorlopig gaat het slechts om een gerucht, dus neem de bovenstaande specificaties met een korrel zout.

via [AW]