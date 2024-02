“Afbeeldingen En Specificaties Van Nothing Phone (2a) Gelekt”

Op de onderstaande foto’s zou de aankomende Nothing Phone (2a) te zien zijn. Deze foto’s tonen een aantal belangrijke details wat betreft het uiterlijk van de smartphone. Ook zijn we meer te weten gekomen over de specificaties van de Nothing Phone (2a).

De foto’s zijn gedeeld door Twitter-gebruiker Abhishek Yadav. Op de foto’s zien we dat de Nothing Phone (2a) een ronde uitsparing krijgt voor de selfie-camera en achterop beschikt over een dubbele rear-camera. De bron schrijft dat het gaat om een 32MP selfie-camera en twee 50MP lenzen aan de achterzijde. Het scherm is 6,7-inch groot en zou gebruikmaken van een FHD+ AMOLED-paneel met een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 7200-processor en de smartphone draait op Android 13. Naar verwachting kunnen consumenten kiezen uit 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De adviesprijs zal rond de 400 euro uitkomen.

Door de grote hoes is moeilijk te zien hoe dik de schermranden zijn. Ook weten we nog niet hoe de Glyph-interface aan de achterkant er uit ziet. Volgens eerdere berichten zou deze Glyph-interface een stuk simpeler zijn dan op de huidige Nothing Phone (2). Nothing zal de Nothing Phone (2a) eind deze maand officieel introduceren op de Mobile World Congress.

Nothing Phone 2A hands on images via https://t.co/2wiaINX5Xp



Specifications

📱 6.7" FHD+ AMOLED display

120Hz refresh rate

🔳 MediaTek Dimensity 7200 chipset

🍭 Android 13 most probably

📸 50MP Samsung GN9+ 50MP JN1 rear camera

📷 32MP Sony IMX615 front camera

– Colour… pic.twitter.com/rjtoSMIr1d — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 4, 2024

via [tweakers]