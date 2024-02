Oppo Gaat Meer Smartphones Uitbrengen In Europa

Oppo is wereldwijd actief, maar veel smartphones van de fabrikant worden niet officieel in Europa uitgebracht. Oppo heeft nu echter laten weten dat daar verandering in komt en dat de fabrikant meer smartphones in Europa zal introduceerden. Hierdoor kunnen we de komende tijd vooral meer high-end smartphones van Oppo verwachten.

Na zeven jaar actief te zijn op de Europese markt, heeft Oppo besloten om zijn aanwezigheid te vergroten door meer apparaten voor de Europese markt te introduceren. Bingo Liu, CEO van OPPO Europe, zegt dat Europa een belangrijke markt is voor het bedrijf

Europa is altijd belangrijk geweest voor OPPO. Onze missie blijft om de beste producten te leveren aan Europese gebruikers. We willen hen meer keuze kunnen bieden op de markt voor slimme apparaten.

Dankzij het sluiten van een wereldwijde licentieovereenkomst met Nokia voor het gebruik van essentiële standaardpatenten op het gebied van 5G en andere mobiele communicatietechnologieën, wil Oppo zijn smartphones weer overal in Europa verkrijgbaar maken. Ook ziet de fabrikant een stijgende vraag naar Oppo-producten, met name op het gebied van smartphonefotografie. Dit zijn uiteraard de high-end smartphones van de fabrikant.

In de afgelopen maanden hebben we een stijgende vraag en hoge verwachtingen gezien van consumenten in de EU naar OPPO, onder meer op het gebied van smartphonefotografie. Met al deze steun is het team van OPPO Europe vastberadener dan ooit om consumenten te voorzien van innovatieve producten en ongeëvenaarde service.