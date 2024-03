Photo Sphere Teruggebracht Naar Pixel Camera-app

Google heeft een oude functie van de Pixel Camera-app teruggebracht naar de Pixel-smartphones. Het gaat om de Photo Sphere-functie. Met deze functie is het mogelijk om 360 graden foto’s te maken.

Google introduceerde de Photo Sphere-functie al in 2012 voor de Nexus-apparaten en later voor de Pixel-smartphones, maar vorig jaar verdween de functie onverwachts. Verschillende gebruikers melden nu echter dat Google de functie weer heeft teruggebracht.

Wel is het zo dat Photo Sphere lang niet op alle Pixel-apparaten aanwezig is. Op dit moment lijkt de functie alleen te zijn teruggebracht op de Pixel 7– en Pixel 6-toestellen. Waarom de functie ontbreekt op de Pixel 8 (Pro) is onduidelijk. Misschien dat Google de functie eerst opnieuw test op de oudere modellen en later alsnog besluit om Photo Sphere terug te brengen naar de Pixel 8-serie.

Wil je Photo Sphere gebruiken, zorg er dan voor dat je versie 9.2.113.604778888.19 van de Pixel Camera-app hebt geïnstalleerd.

via [droidapp]