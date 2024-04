Fairphone Introduceert Duurzame Fairbuds Oordopjes

Fairphone heeft deze week een setje duurzame draadloze oordopjes aangekondigd. De oordopjes zijn gemaakt van 70% gerecycled materiaal en onderdelen, zoals de accu van de oplaadcase of de siliconenring, zijn eenvoudig te vervangen.

Fairphone is een Nederlandse fabrikant die bekend staat om zijn duurzame smartphones die gebruikmaken van duurzame materialen en eenvoudig te repareren zijn. De fabrikant brengt niet alleen smartphones op de markt, maar ook enkele accessoires. Maak kennis met de Fairbuds. De Fairbuds zijn ontworpen om lang mee te gaan, zijn gebruiksvriendelijk en bieden een premium geluid, aldus het persbericht van de fabrikant.

Geheel volgens de missie van Fairphone kunnen in totaal zeven reserveonderdelen eenvoudig worden vervangen. De onderdelen zijn de losse oordopjes, batterij van de oordopjes, siliconenring, eartips, de buitenkant van de oplaadcase, de kern van de oplaadcase, en de batterij van de oplaadcase. Als je een oordopje verliest, kan er makkelijk een vervangend exemplaar worden besteld. Vervangbare batterijen zijn de sleutel tot oordopjes die lang meegaan: de afnemende levensduur van een batterij is een van de belangrijkste redenen dat gebruikers werkende oordopjes weggooien.

De Fairphone Fairbuds beschikken over 11 mm drivers met titaniumcoating en hebben ondersteuning voor active noise cancelling (ANC) met een windreductiemodus. De Fairbuds is voorzien van zes ingebouwde microfoons en kan met twee apparaten tegelijkertijd verbinden. In combinatie met de oplaadcase kun je 26 uur lang naar muziek luisteren en dankzij de IP54-rating is de Fairbuds zweet- en weerbestendig. De oordopjes werken zowel met Android als met iOS en krijgen een adviesprijs mee van 149 euro.