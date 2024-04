Samsung Is Opnieuw De Grootste Smartphonefabrikant

Samsung wist het afgelopen kwartaal meer smartphones te verkopen dan elke andere smartphonefabrikant. Hierdoor staat de Zuid-Koreaanse fabrikant weer op de eerste positie, nadat Samsung de toppositie in 2023 verloor aan Apple.

In 2023 moest Samsung zijn positie als marktleider afstaan aan Apple, maar de eerste positie van Apple was van korte duur. Uit onderzoek van analistenbureau IDC blijkt dat Samsung mede door het succes van de Galaxy S24-serie het afgelopen kwartaal meer smartphones heeft verkocht dan Apple.

Samsung wist in het eerste kwartaal van dit jaar 60,1 miljoen smartphones te verkopen. Dat is 0,7 procent minder dan een jaar eerder, maar wel een stuk meer dan de 50,1 miljoen smartphones van Apple. Op de derde plek staat Xiaomi, die een opvallend goed kwartaal achter de rug heeft en 40,8 miljoen smartphones verkocht. Dit is maar liefst 33,8 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2023.

Op de vierde plek staat het voor ons onbekend merk Transsion. Transsion is een Chinese fabrikant die zijn verkoopcijfers met 84,9 procent zag stijgen, naar een totaal van 28,5 miljoen smartphones. Oppo maakt de top vijf af, met een totaal van 25,2 miljoen verkochte smartphones. In totaal gingen er in het eerste kwartaal van 2024 289,4 miljoen smartphones over de toonbank. Dit is een stijging van 7,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

