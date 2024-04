“Google Pixel 9 en Pixel Fold 2 Krijgen Satellietverbinding”

Volgens de laatste geruchten krijgen de Google Pixel 9 en de Pixel Fold 2 ondersteuning voor satellietcommunicatie. Dankzij deze ondersteuning is het mogelijk om via de SOS-functie noodsignalen te sturen wanneer het reguliere telefoonnetwerk niet beschikbaar is.

De SOS-functie voor de Pixel-smartphones zou net zo werken als Emergency SOS van Apple, aldus Kamila Wojciechowska van Android Authority. Emergency SOS stelt gebruikers een aantal vragen om een noodsituatie in kaart te brengen, waarna Emergency SOS deze informatie doorstuurt naar de hulpdiensten. Denk hierbij aan vragen als “wat is er gebeurd”, “hoeveel mensen zijn er bij betrokken” en “is er brand”. Bellen met de SOS-functie is niet mogelijk, maar je kunt wel vooraf ingestelde noodcontacten een bericht sturen.

Aanwijzingen voor de komst van een SOS-satellietfunctie voor Android doken eerder al op in een update voor het besturingssysteem. Volgens Android Authority komt de functie in ieder geval naar de Google Pixel 9 en de opvouwbare Pixel Fold 2. Of de functie ook naar andere toestellen komt en in welke landen de service beschikbaar zal zijn is nog onduidelijk.

via [tweakers]