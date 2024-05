Samsung Galaxy A34 en A54 Ontvangen One UI 6.1-update

Samsung heeft een grote update klaarstaan voor de Galaxy A34 en de Galaxy A54. Het zijn de eerste smartphones in de Galaxy A-serie die de One UI 6.1-update kunnen downloaden. De update voorziet beide smartphones van verschillende verbeteringen en nieuwe functies.

Maak jij gebruik van een Galaxy A34 of Galaxy A54, dan raden we aan om even te controleren of er een nieuwe update klaarstaat om te downloaden. Samsung heeft namelijk de One UI 6.1-update uitgerold. In tegenstelling tot de duurdere smartphones, bevat de One UI 6.1-update voor de Galaxy A-smartphones geen Galaxy AI. Wel kunnen gebruikers aan de slag met de andere verbeteringen van One UI 6.1. Zo krijg je onder andere meer opties om het Always On Display te personaliseren, kun je objecten verplaatsen van de ene naar de andere foto en kun je gebruik maken van de verbeterde zoekfunctie in de galerij-app.

De One UI 6.1-update rolt in fasen uit naar de Samsung Galaxy A34 en de Galaxy A54. Heb je nog geen melding ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

