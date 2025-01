Bitcoin Gebruiken Als Betaalmiddel

Veel mensen zien Bitcoin (BTC) als een investering, maar Bitcoin wordt op steeds meer locaties geaccepteerd als regulier betaalmiddel. In dit artikel leggen wij uit hoe en waar je met Bitcoin kunt betalen, gemakkelijk vanaf je smartphone.

De Bitcoin bereikte op 5 december 2024 voor het eerst een waarde van maar liefst 100 duizend dollar. Dat komt neer op een winst van 99.999,90 dollar voor mensen die in december van 2010 een Bitcoin hebben gekocht. Toen had één Bitcoin namelijk een waarde van slechts 10 cent. Ben jij in het bezit van Bitcoin, dan wil je natuurlijk genieten van jouw fortuin.

Let op: Het kopen van Bitcoin is een investering. De BTC koers kan namelijk net als aandelen stijgen en dalen. Het is dus geen garantie dat je winst maakt met de aanschaf van Bitcoin. Het kopen van Bitcoin is een risico en we raden aan om alleen in crypto te investeren als je geld hebt dat je kunt verliezen.

Betalen met Bitcoin (BTC)

Om met Bitcoin te kunnen betalen heb je een “Crypto Wallet” nodig. Dit is een digitale portemonnee, die je doorgaans via je smartphone kunt bereiken, waarin je verschillende crypto valuta kunt opslaan. Aan jouw Wallet zit een “private key” verbonden die jou toegang geeft tot jouw Bitcoin en andere crypto munten. Raak deze “private key” niet kwijt en deel deze nooit met anderen, want zonder deze privécode raak jij de toegang kwijt tot jouw wallet.

In Nederland maken winkels en webwinkels gebruik van het Lightning Network en Bitpay om betalingen met Bitcoin mogelijk te maken. In het geval van een online betaling selecteer je bij het afronden van een bestelling dat je wilt betalen met crypto. Vervolgens geef je aan met welke munt je wilt betalen, bijvoorbeeld Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, etc. Na het selecteren van de juiste cryptomunt krijg je een QR-code en adres te zien waar je jouw munten heen kan sturen.

Vaak worden er transactiekosten in rekening gebracht. Hoeveel dit is verschilt per dienst die jij gebruikt. Ook is het belangrijk om te weten dat je betalingen met crypto niet ongedaan kunt maken. Controleer de gegevens dus goed.

In Nederland kun je niet alleen online, maar ook in verschillende horecagelegenheid betalen met Bitcoin. Op Coinmap.org kun je precies zien op welke locaties in Nederland je met Bitcoin kunt betalen. Vooral in grote steden, zoals Amsterdam en de Nederlandse bitcoinhoofdstad Arnhem worden Bitcoin-betalingen op steeds meer locaties geaccepteerd.

El Salvador

In Nederland kunnen we op steeds meer plekken betalen met Bitcoin, maar in vergelijking met El Salvador lopen wij behoorlijk achter. In El Salvador is Bitcoin namelijk een wettig betaalmiddel en kun je vrijwel overal betalen met Bitcoin. In dit Zuid-Amerikaanse land hebben bedrijven zoals McDonald’s Lightning Netwerk al in hun betaalsystemen geïntegreerd, waardoor je zeer eenvoudig en snel met Bitcoin kunt betalen.

El Salvador heeft bewezen dat Bitcoin als serieus betaalmiddel kan worden gebruikt en als Nederland besluit om Bitcoin ook als wettelijk betaalmiddel te accepteren, dan hoeven wij het systeem van El Salvador alleen maar te kopiëren om Bitcoin ook in filialen in Nederland te integreren.