Gerucht: “OnePlus Open 2 Is Dunner, Sneller en Waterdicht”

OnePlus introduceerde zijn eerste vouwbare smartphone in 2023. De OnePlus Open is zeer goed ontvangen en we kijken daarom erg uit naar de OnePlus Open 2. De eerste details van de smartphone zijn inmiddels uitgelekt.

De OnePlus Open is een prachtige smartphone, maar OnePlus voert bij de Open 2 een aantal verbeteringen door die de smartphone nog aantrekkelijker moet maken. Zo is de behuizing van de OnePlus Open 2 nog dunner en krijgt deze behuizing een IPX8-rating. Dit wil zeggen dat de smartphone volledig waterdicht is. De huidige OnePlus Open is alleen spatwaterdicht (IPX4).

Ondanks dat de behuizing van de OnePlus Open 2 dunner is, krijgt de smartphone een accu met hogere capaciteit. Zo beschikt de Open 2 waarschijnlijk over een 5700 mAh accu. De originele Open heeft een 4805 mAh accu. Dat is dus een behoorlijke upgrade.

Volgens tech-lekker Digital Chat Station beschikt de OnePlus Open 2 verder over een krachtige Snapdragon 8 Elite-processor en een hogere resolutie zoomlens. Het is helaas nog onduidelijk wanneer OnePlus de Open 2 wil introduceren. We weten alleen dat de introductie ergens in 2025 zal plaatsvinden.

via [androidplanet]