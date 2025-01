Teaser: “OnePlus Open 2 Wordt Dunste Vouwbare Smartphone”

We weten nog niet precies wanneer OnePlus de opvolger van de OnePlus Open zal introduceren, maar dankzij een teaser weten we al wel dat de OnePlus Open 2 de dunste vouwbare smartphone wordt.

Oppo zal volgende maand de vouwbare Oppo Find X5 introduceren voor de Chinese markt. Partnerbedrijf OnePlus zal niet veel later de OnePlus Open 2 introduceren voor de Europese markt. De OnePlus Open 2 is grotendeels gebaseerd op de Oppo Find X5, waardoor we dankzij een teaser voor de Find X5 al iets te weten zijn gekomen over de OnePlus Open 2.

Liu Zuohu, Chief product officer van Oppo en OnePlus-oprichter, heeft de bovenstaande afbeelding gedeeld op het Chinese sociale netwerk Weibo. We zien de zeer dunne Oppo Find X5 achter een potlood. Liu schrijft bij de afbeelding dat de Oppo Find X5 ’s werelds dunste smartphone zal zijn. Dat is een behoorlijke claim, want de dunste vouwbare smartphone op dit moment (de Honor Magic V3) is dichtgeklapt 9,2 millimeter dun en opengevouwen 4,35 millimeter dun. De Magic V3 weegt 226 gram.

Oppo zal de Find X5 in februari introduceren, alhoewel een exacte introductiedatum nog ontbreekt. Ook weten we nog niet wanneer OnePlus de Open 2 zal introduceren, maar we verwachten dat deze introductie snel zal volgen.

