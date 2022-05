Motorola-smartphone Met 200MP Camera Komt In Juli

Motorola heeft bekendgemaakt dat de fabrikant in juli een smartphone op de markt zal brengen die is uitgerust met een 200MP camera. De smartphone maakt gebruik van de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor en renders van de smartphone zijn eerder al uitgelekt.

Geruchten over de komst van een Motorola-smartphone met een 200MP camera gaan al maanden rond. Motorola bevestigt deze geruchten nu door een teaser te delen waarin de fabrikant aangeeft de smartphone in juli te introduceren.

In het geruchtencircuit krijgt de smartphone de codenaam ‘Frontier‘. De Motorola Frontier maakt waarschijnlijk gebruik van de Samsung HP1-sensor. Deze 200MP sensor kan bij weinig licht zestien pixels van de sensor combineren tot één pixel in de foto. Het resultaat is pixels van 2,56 micrometer en een 12,5MP foto. Als er veel licht is zal de sensor vier pixels combineren tot één pixel om een 50MP foto te creëren of zal een reguliere 200MP foto worden gemaakt.

De Frontier zal naar verwachting de duurste Motorola Edge-smartphone tot nu toe worden. De smartphone krijgt waarschijnlijk de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1+ processor, een 6,67-inch oled-scherm met een 144Hz verversingssnelheid en een 4500mAh accu met ondersteuning voor 125W snelladen. Naast de 200MP hoofdlens vinden we een 50MP ultragroothoeklens, een 12MP telelens en een 60MP selfie-camera.

via [tweakers]