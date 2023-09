Introductie Google Pixel 8 (Pro) Op 4 Oktober

Google zal zijn nieuwste Pixel-smartphones op 4 oktober officieel introduceren. In een post op social media, voor het bekendmaken van de introductiedatum, geeft Google de volgende hint: “The w8 is almost over“.

Google heeft dit nieuws gedeeld op X (voorheen Twitter) en op Threads. Google noemt niet specifiek de Pixel 8 en Pixel 8 Pro, maar hint daar wel duidelijk naar. In de bijgevoegde animatievideo zien we een iPhone en een Pixel-smartphone met elkaar praten. De iPhone is jaloers op de mogelijkheden van de Pixel-smartphone.

Is there anything better than a spa day with your bestie? We didn't think so. #BestPhonesForever



The w8 is almost over. Rest up for #MadeByGoogle on October 4th and sign up for updates: https://t.co/rZbC87wmn9 pic.twitter.com/6EMYwmkVo6