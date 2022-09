Deze Apparaten Zal Google Op 6 Oktober Introduceren

Google heeft op 6 oktober een presentatie ingepland waar het bedrijf meerdere Pixel-apparaten zal aankondigen. Het Made by Google-evenement start om 16.00 uur Nederlandse tijd. Google heeft alvast laten doorschemeren wat we kunnen verwachten.

Tijdens het jaarlijkse Made by Google krijgen we altijd de nieuwste producten van Google te zien. Het bedrijf heeft nu bekendgemaakt dat de volgende Made by Google-event staat ingepland op 6 oktober. Via deze pagina laat Google weten wat ons te wachten staat.

Google Pixel 7 en 7 Pro

Google zal onder andere de Pixel 7-serie lanceren, die bestaat uit de reguliere Google Pixel 7 en de Pixel 7 Pro. Google deelde eerder al een aantal beelden waarop de smartphones te zien zijn en deze week dook een hands-on video op die nog meer details weggeeft. Naar verwachting zal de Pixel 7 (Pro) niet in Nederland op de markt verschijnen, maar wel bij onze oosterburen. Wel is de kans groot dat de smartphone later via de grijze import de Nederlandse markt bereikt

Google Pixel Watch

Naast de nieuwste smartphone van Google krijgen we ook de eerste smartwatch van Google te zien. De Google Pixel Watch is een ronde smartwatch die al verschillende keren in het geruchtencircuit is opgedoken. De Pixel Watch draait op Wear OS en richt zich op gezondheid en welzijn, smarthome en de Google Assistent. Ook is er integratie met Fitbit aanwezig.

Google Nest Hub

De meeste mensen kijken uit naar de Pixel 7 (Pro) en de Pixel Watch, maar hier blijft het niet bij. Google spreekt namelijk ook over nieuwe smarthome-apparaten. Waarschijnlijk heeft Google het over de nieuwe Nest Hub met afneembaar scherm, die je als een tablet kunt gebruiken. Dit apparaat zal waarschijnlijk wel in Nederland worden uitgebracht

Na de officiële introductie op 6 oktober zullen wij alle details van de nieuwe Google-apparaten met jullie delen. Het evenement is te volgen via deze livestream op YouTube.

