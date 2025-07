“Samsung Galaxy Ring 2 Verschijnt In Januari”

Samsung brengt de Galaxy Ring 2 mogelijk al eerder op de markt dan we oorspronkelijk dachten. Samsung is volgens de geruchten namelijk van plan om de slimme ring tegelijkertijd met de Galaxy S26-serie te introduceren.

Sinds de lancering van de originele Samsung Galaxy Ring horen we weinig over een opvolger. Toch hoeven we volgens de bron WinFuture niet heel lang te wachten op de Galaxy Ring 2. Samsung zou de Galaxy Ring 2 namelijk tegelijkertijd met de Galaxy S26-serie willen introduceren, wat wil zeggen dat we de slimme ring al in januari te zien krijgen.

Behalve dat Samsung de nieuwe ring in documenten “Next Smart Ring” noemt, weten we verder nog niks over de specificaties van de slimme ring. Het zou mooi zijn als er meerdere modellen op de markt verschijnen, waaronder een slanker model. Ook zou het fijn zijn als de Galaxy Ring 2 een haptische feedback kan geven. Uiteraard verwachten we dat de ring verbeterde sensoren krijgt die je dagelijkse activiteiten en sporten accurater kunnen meten.

via [AW]