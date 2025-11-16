Google Pixel 10 Kan Niet Goed Overweg Met Oude Qi-laders

De Google Pixel 10-serie heeft ondersteuning voor de nieuwe draadloze laadtechnologie Qi2, waarmee je de smartphone draadloos kunt opladen met een maximale snelheid van 25W. Gebruikers van de smartphone melden echter dat de Pixel 10 niet goed overweg kan met oudere Qi-laders.

De website AndroidAuthority schrijft dat het opladen van de Pixel 10, 10 Pro en 10 Pro XL met een oudere powerbank of oudere Qi-lader veel langzamer gaat dan zou moeten. Wanneer je een oudere lader gebruikt blijkt dat de smartphone met een wattage van 3 tot 5 Watt wordt geladen, terwijl de laders ongeveer 10 tot 15 Watt zouden moeten bereiken. Dat is opmerkelijk want de Pixel 9 laadt zonder problemen tot 12 Watt met Qi-laders.

Sommige gebruikers melden zelfs dat hun toestel extreem heet wordt en tijdelijk stopt met laden. Er is dus duidelijk iets mis met de Pixel 10-serie. Google heeft onlangs wel een november-update uitgerold die het opladen iets moet verbeteren, maar nog steeds werkt het nog lang niet zoals het hoort.

Laden met een nieuwe Qi2-lader werkt wel naar behoren. Dus als draadloos laden voor jou belangrijk is dan is het aan te raden om bij de aanschaf van een Pixel 10-telefoon ook gelijk een juiste Qi2-lader te kopen.

via [AW]