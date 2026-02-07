Introductie Motorola Razr 70 Mogelijk Al Over Enkele Weken

Het is goed mogelijk dat Motorola binnenkort al de vouwbare Motorola Razr 70 introduceert. Er is namelijk een certificering opgedoken die doet vermoeden dat de lancering nabij is.

Motorola lanceerde zijn Razr-smartphones de afgelopen jaren in april en mei, maar mogelijk brengt de fabrikant de Razr 70 dit jaar eerder uit. De Razr 70 met modelnummer XT2657-8 is namelijk opgedoken in een certificeringsdatabase van de Verenigde Arabische Emiraten. Ook heeft de Euraziatische Economische Commissie de Razr 70 al goedgekeurd voor de verkoop. Aangezien dergelijke goedkeuringen doorgaans pas enkele weken voor de verkoop worden verleend, is het goed mogelijk dat de lancering van de Razr 70 al zeer snel zal plaatsvinden.

Motorola heeft zelf nog geen releasedatum of specificaties van de Razr 70 gedeeld, maar volgens de geruchten krijgt de smartphone een 6,9-inch hoofdscherm, een 3,63-inch cover-scherm, een MediaTek Dimensity 7400X-processor en een 4500 mAh accu. Daarnaast krijgen de camera’s waarschijnlijk een kleine upgrade.

Op dit moment gaat het nog om geruchten, maar zodra wij meer weten zullen wij dit met jullie delen. Motorola introduceerde onlangs ook al de Razr Fold, die deze zomer wereldwijd op de markt verschijnt.

via [androidplanet]