Samsung Deelt 3 Teasers Voor Camera Van Galaxy S26

Samsung zal de Galaxy S26-serie eind deze maand officieel introduceren en de fabrikant is nu begonnen met het teasen van de smartphone. Zo heeft Samsung drie video’s gedeeld waarin er iets over de camera’s van de smartphone wordt gezegd.

Details over de Samsung Galaxy S26-serie zijn de afgelopen maanden enorm vaak opgedoken in het geruchtencircuit, maar nu de officiële introductie dichterbij komt is Samsung begonnen met het teasen van de smartphones. De onderstaande drie video’s heten Groove, Low en Closer en tonen de mogelijkheden van de camera’s. Elke video begint met de verticale camera’s, waarna vervolgens wordt ingezoomd op hoe goed er foto’s kunnen worden gemaakt bij weinig licht en hoe goed de zoom is.

Het valt op dat Samsung de camera’s uitlicht, want volgens de geruchten krijgen de Galaxy S26 en S26+ geen nieuwe sensoren. De smartphones beschikken opnieuw over een 50MP hoofdlens, een 10MP telelens (3x) en een 12 MP groothoeklens. Uiteraard kan de kwaliteit van de camera’s wel softwarematig zijn verbeterd of kunnen de geruchten simpelweg fout zijn.

Eerder deelde Samsung ook al een teaser voor het gloednieuwe privacyscherm van de smartphone.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy S26-serie zal waarschijnlijk op 25 februari plaatsvinden.

via [AW]