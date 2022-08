Samsung Galaxy S6 Tot En Met Galaxy S9  Ontvangen GPS-update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de inmiddels zeven jaar oude Galaxy S6-serie. Het gaat om een update die de stabiliteit van de GPS moet verbeteren. Dezelfde update komt ook binnen op de Galaxy S7-, S8- en S9-serie.

De goedgeïnformeerde website Galaxy Club schrijft de updates te hebben gevonden op Samsung’s firmwareservers. De update rolt momenteel al uit naar de Galaxy S7, S7 Edge en S8. Later zal de update ook worden uitgerold naar de Galaxy S6 en S9. De S6 verscheen in 2015 op de markt en de software ondersteuning is al jaren geleden verlopen. Het is dus opmerkelijk dat Samsung nu alsnog een nieuwe update uitrolt. De ondersteuning voor de Galaxy S9 eindigde in april van dit jaar.

Naast de verbeterde GPS stabiliteit brengt de update geen andere verbeteringen met zich mee. Voorheen hanteerde Samsung een updatebeleid van drie jaar, maar bij nieuwe vlaggenschip-smartphones krijgen gebruikers inmiddels vijf jaar lang software-ondersteuning.

via [tweakers]